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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 13:2295

У Ромнах збираються підвищувати тарифи на маршрутки

Про це повідомив мер Ромен Олег Стогній у фейсбуці.

"На численні звернення мешканців та на прохання автоперевізників, які обслуговують автобусні маршрути міського та приміського сполучення в межах Роменської громади, 18.05.2022 була проведена нарада щодо збереження належного руху транспорту в період воєнного стану.
Насамперед дякую автоперевізникам за їх нелегку, щоденну працю в таких непростих умовах сьогодення.
Як відомо, на даний час Кабінет Міністрів України домовився з операторами ринку нафтопродуктів призупинити державне регулювання цін на пальне з метою якнайшвидшого вирішення ситуації з дефіцитом, що виник на тлі агресії російської федерації.
Тому й на території міста Ромни, як і по всій країні, ситуація з цінами на пальне (які зросли майже вдвічі) та його наявністю на автозаправках залишається напруженою і нестабільною.
Тож виникає необхідність у підвищенні тарифів на проїзд для забезпечення безперебійного руху автобусів. За підрахунками автоперевізників тариф на проїзд на міських маршрутах становитиме 12,00 грн., на приміських маршрутах підвищиться також.
Звертаю увагу «пільговиків», що ці категорії платитимуть орієнтовно 7,00 грн. за поїздку при умові прийняття відповідного рішення.
Шановні мешканці громади, життя ставить свої умови, тому прошу вас, для стабільної роботи громадського транспорту поставитись розумінням до можливих змін у цінах на проїзд", - написав він.

Экономика
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