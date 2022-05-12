Ще одна громада на Сумщині отримала новий автомобіль швидкої допомоги Новий оснащений автомобіль швидкої допомоги марки FIAT отримали сьогодні жителі Степанівської громади.

Таким чином тут офіційно розпочала роботу бригада екстреної медичної допомоги, яка є структурним підрозділом Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицині катастроф.

Автомобіль передало Сумщині Міністерство охорони здоров’я від французьких партнерів. Він оснащений усім необхідним, є компактним і дуже зручним.

«Ми планово продовжуємо наближати екстрену медичну допомогу до кожного жителя Сумщини. Не виключенням є й Степанівська громада, - наголосив голова Сумської ОДА, керівник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. – У нас один із найпотужніших центрів надання екстреної медичної допомоги в Україні. Ми працюємо з благодійниками, МОЗ, обласною радою, народними депутатами. І завдяки такій тісній співпраці служба оснащена на досить високому рівні – в області практично не залишилося старих автомобілів. Наша задача – зробити комфортні умови не лише для пацієнтів, а й для персоналу, бо від того, наскільки їм зручно і комфортно працювати, залежить якість надання послуг».

Голова Степанівської громади Володимир Лукаш подякував керівникам області, народним депутатам за такий дарунок. Водночас наголосив на проблемі відсутності приміщення для зберігання транспорту. Голова обласної ради Віктор Федорченко пообіцяв безплатно розробити проєктно-кошторисну документацію гаража.

Приміщення бригади екстреної медичної допомоги облаштували меблями й усім необхідним. За словами керівника Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицині катастроф Сергія Бутенка, від держави Сумщина очікує ще одну партію автомобілів, більш потужних і краще обладнаних. Один із них буде в Степанівці, пише сайт облради.