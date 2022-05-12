Концепцію майбутнього Тростянця розроблятимуть в Австрії Концепцію майбутнього Тростянця розроблятимуть із компанією iC consulenten Ukraine, iC consulenten ZT GmbH, що працює у Відні (Австрія).

Про це у фейсбуці повідомив мер Тростянця Юрій Бова.

«Важлива зустріч відбулася сьогодні у Відні.

Домовилися з компанією iC consulenten ZT GmbH напрацювати спільно концепцію розбудови майбутнього Тростянця - безпечного, екологічного, комфортного міста!

При цьому компанія виконає цю роботу безкоштовно!

Дякую Lena Rybak за організацію зустрічі і чудову ініціативу

Для нас це надважлива подія!

Відтепер попереду 3-4місяці кропіткої праці.

Адже місто Тростянець і Україну треба суттєво функціонально, по іншому, після війни розбудовувати і використати для цього найкращий європейський досвід

Разом переможемо!», - написав чиновник.