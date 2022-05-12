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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 15:1926

Концепцію майбутнього Тростянця розроблятимуть в Австрії

Концепцію майбутнього Тростянця розроблятимуть із компанією iC consulenten Ukraine, iC consulenten ZT GmbH, що працює у Відні (Австрія).

Про це у фейсбуці повідомив мер Тростянця Юрій Бова.

«Важлива зустріч відбулася сьогодні у Відні.

Домовилися з компанією  iC consulenten ZT GmbH  напрацювати спільно концепцію розбудови майбутнього Тростянця - безпечного, екологічного, комфортного міста!

При цьому компанія виконає цю роботу безкоштовно!

Дякую Lena Rybak  за організацію зустрічі і чудову ініціативу

Для нас це надважлива подія!

Відтепер попереду 3-4місяці кропіткої праці.

Адже місто Тростянець і Україну треба суттєво функціонально, по іншому, після війни розбудовувати і використати для цього найкращий європейський досвід

Разом переможемо!», - написав чиновник.

Общество
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