Концепцію майбутнього Тростянця розроблятимуть в Австрії

Про це у фейсбуці повідомив мер Тростянця Юрій Бова.
«Важлива зустріч відбулася сьогодні у Відні.
Домовилися з компанією iC consulenten ZT GmbH напрацювати спільно концепцію розбудови майбутнього Тростянця - безпечного, екологічного, комфортного міста!
При цьому компанія виконає цю роботу безкоштовно!
Дякую Lena Rybak за організацію зустрічі і чудову ініціативу
Для нас це надважлива подія!
Відтепер попереду 3-4місяці кропіткої праці.
Адже місто Тростянець і Україну треба суттєво функціонально, по іншому, після війни розбудовувати і використати для цього найкращий європейський досвід
Разом переможемо!», - написав чиновник.