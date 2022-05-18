На Охтирщині поліцейські викрили браконьєрів

Для документування події на місце було викликано слідчо-оперативну групу поліції. Рибу та знаряддя лову правоохоронці вилучили.
Попередньо встановлено, що своїми незаконними діями зловмисники завдали шкоди не лише оточуючому середовищу, а й державі на суму близько 150 тисяч гривень.
За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі. Слідство триває.
Поліція Сумщини