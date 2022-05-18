На Охтирщині поліцейські викрили браконьєрів Поліцейські офіцери громади Чернеччинської об’єднаної територіальної громади спільно з місцевими громадськими активістами на території водойми в с. Бугрувате виявили чоловіків, які у період нересту у незаконний спосіб, порушуючи правила рибальства, здійснювали вилов риби.

Для документування події на місце було викликано слідчо-оперативну групу поліції. Рибу та знаряддя лову правоохоронці вилучили.

Попередньо встановлено, що своїми незаконними діями зловмисники завдали шкоди не лише оточуючому середовищу, а й державі на суму близько 150 тисяч гривень.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі. Слідство триває.

Поліція Сумщини