Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 14:40110

На Охтирщині поліцейські викрили браконьєрів

Поліцейські офіцери громади Чернеччинської об’єднаної територіальної громади спільно з місцевими громадськими активістами на території водойми в с. Бугрувате виявили чоловіків, які у період нересту у незаконний спосіб, порушуючи правила рибальства, здійснювали вилов риби.

Для документування події на місце було викликано слідчо-оперативну групу поліції. Рибу та знаряддя лову правоохоронці вилучили.

Попередньо встановлено, що своїми незаконними діями зловмисники завдали шкоди не лише оточуючому середовищу, а й державі на суму близько 150 тисяч гривень.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі. Слідство триває.

Поліція Сумщини

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщині активізувалися псевдоподатківці
Сегодня 15:08
На Охтирщині поліцейські викрили браконьєрів
Сегодня 14:40
«Підпис здесь і підпис здесь». Ексмер Сум створив новий тренд у TikTok
Сегодня 14:24
В підрозділах окупаційних військ росії зростає невдоволення участю в бойових діях
Сегодня 14:00
У Ромнах збираються підвищувати тарифи на маршрутки
Сегодня 13:22
На Сумщині змінили час комендантської години
Сегодня 12:54
У селах Тростянецької громади працюють іноземні лікарі
Сегодня 12:46
У Сумах поліцейські розкрили грабіж, що стався на одній із вулиць міста
Сегодня 12:11
У Тростянці п’яний чоловік підірвав товариша гранатою
Сегодня 12:03
На Сумщині вогнеборці двічі приборкували пожежі легковиків
Сегодня 12:02
У Липовій Долині прощалися з героєм
Сегодня 12:00
На Сумщині рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожим ударом
Сегодня 12:00
view counter

Статьи

Дмитро Живицький про ситуацію на кордоні Сумщини, Охтирську ТЕЦ, посівну та ЗНО
Сегодня 11:56
Продовольча криза та голод - черговий фейк росії
Сегодня 10:25
Ракетний обстріл Охтирки: як виглядають пошкоджені приміщення та що розповідають місцеві жителі
Вчера 18:44
Безоплатне лікування для онкопацієнтів в умовах війни
Вчера 13:34
Российского сержанта судят за убийство безоружного жителя Сумщины. Что говорят родные солдата и односельчане убитого
Вчера 09:45
Як на Сумщині допомагають людям із ВІЛ і борються з поширенням хвороби
15.05.2022 16:08
Командир протитанкової прикордонної застави: "На Сумщині місцеві нам дуже допомагали. З їхньою допомогою коригували удари байрактарів і били колони ворожої техніки"
14.05.2022 09:35
"Пів голови немає". Після обстрілу села на Сумщині військовими РФ загинув чоловік
13.05.2022 19:15
Мер Охтирки Павло Кузьменко: Ми стали рашистам наче кістка в горлі
13.05.2022 16:00
"Ніхто не думав за гроші, кожен займався своєю справою". Бійці самооборони Сум потребують фінансової підтримки
13.05.2022 08:51
"Як її не вбило, не знаю" — мешканці селища Вороніж про обстріл літаками РФ
12.05.2022 13:01
Управління з питань праці роз’яснює: порядок надання відпусток в умовах воєнного стану
12.05.2022 12:32
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.