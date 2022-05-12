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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 14:00113

В підрозділах окупаційних військ росії зростає невдоволення участю в бойових діях

Російські окупанти все частіше відмовляються від виконання наказів командування проводити активні наступальні дії на території України.

За даними воєнної розвідки України, попри прихований саботаж, кілька підрозділів 70 гвардійського мотострілецького полку вже відкрито відмовилися брати участь у війні та висунули вимогу повернути їх у місця постійної дислокації. Командири частин всіляко намагаються приховати факти непокори. Найбільш активних військовослужбовців, які вимагають повернення на територію росії, сподіваючись на їхню швидку загибель, відправили на найбільш небезпечну ділянку фронту.
 Для виявлення та нейтралізації ініціаторів відмови від участі у війні, у відділі фсб 58 загальновійськової армії вирішили наповнити підрозділи 70 полку своїми позаштатними агентами та інформаторами.
 70 гвардійський мотострілецький полк 42 мотострілецької дивізії 58 загальновійськової армії південного військового округу (в/ч 71718) м. Шалі, Чеченська республіка.
Нагадуємо, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності.
Посилання на список тут.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України 

 
Общество
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