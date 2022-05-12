У Сумах поліцейські розкрили грабіж, що стався на одній із вулиць міста Чоловік вдарив перехожу, вихопив у неї сумку із цінними речами та втік. Оперативники встановили зловмисника тепер його буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

Напад на мешканку обласного центру стався увечері, коли жінка поверталася з роботи. Прямуючи вулицею додому, до неї раптом підійшов невідомий та штовхнувши, вихопив сумку із цінними речами. Після скоєного зловмисник зник у невідомому напрямку.

Потерпіла одразу звернулася на спеціальну лінію "102" та повідомила про скоєний відносно неї злочин, до розкриття якого, були задіяні всі найближчі наряди поліції.

В ході оперативних заходів поліцейські розшукали особу грабіжника. Ним виявився 48-річний мешканець м. Кролевець, який раніше вже був засуджений за вчинення злочинів майнового характеру.

За процесуального керівництва прокуратури слідчі поліції повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 186 «Грабіж» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 4 років.

Поліція звертається до громадян: якщо так сталося, що вас пограбували, намагайтеся не втратити самоконтроль і запам'ятати будь-які особливості одягу, зовнішності, мови, поведінки нападників. Терміново, не гаючи ні хвилини, повідомте про подію за номером «102» або зверніться до найближчого відділення поліції. Чим швидше інформація надійде до правоохоронців, тим більше шансів, що грабіжник буде затриманий, а викрадене майно - повернено!

Відділ комунікації поліції Сумської області