У Тростянці п’яний чоловік підірвав товариша гранатою

До поліції надійшло повідомлення про вибух на одній з вулиць Тростянця. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.
Встановлено, що троє чоловіків, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, поверталися додому. Раптово між ними виник конфлікт, у ході якого один з чоловіків, не стримавши агресії, дістав з кишені гранату та привів її в дію.
Один з чоловіків кинувся навтьоки, а ось інший не встиг. Та отримав тілесні ушкодження несумісні з життям.
Наразі зловмисника вже затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальні провадження за ознаками ч.2 ст. 115 «Умисне вбивство» та ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру.
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