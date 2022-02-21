Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:03299

У Тростянці п’яний чоловік підірвав товариша гранатою

До поліції надійшло повідомлення про вибух на одній з вулиць Тростянця. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.

До поліції надійшло повідомлення про вибух на одній з вулиць Тростянця. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Встановлено, що троє чоловіків, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, поверталися додому. Раптово між ними виник конфлікт, у ході якого один з чоловіків, не стримавши агресії, дістав з кишені гранату та привів її в дію.

Один з чоловіків кинувся навтьоки, а ось інший не встиг. Та отримав тілесні ушкодження несумісні з життям.

Наразі зловмисника вже затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальні провадження за ознаками ч.2 ст. 115 «Умисне вбивство» та ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру.

Право Вбивство
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Ревнивця з Ромнів, що забив до смерті свою сівмешканку, будуть тримати під вартою
13.05.2022 13:00

Ревнивця з Ромнів, що забив до смерті свою сівмешканку, будуть тримати під вартою

За клопотанням слідчого та прокурора Роменської окружної прокуратури рішенням суду 12 травня 2022 року 35-річному підозрюваному у вбивстві співмешканки обрано...

На Сумщині чоловік забив до смерті співмешканку
11.05.2022 09:44

На Сумщині чоловік забив до смерті співмешканку

Вчора, близько о 18:30, до Роменського районного відділу поліції від лікаря швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення, що від травм...

На Сумщині поліція затримала чоловіка за вбивство знайомого
19.04.2022 10:38

На Сумщині поліція затримала чоловіка за вбивство знайомого

Під час розпивання алкоголю, між чоловіками виник конфлікт, у ході якого 46-річний житель Конотопського району побив суперника. Від отриманих травм...

Окупанти вбили 30-річного жителя Боромлі
29.03.2022 16:19

Окупанти вбили 30-річного жителя Боромлі

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст....

21-річного юнака з Сумщини засуджено на 15 років за вбивство товариша
21.02.2022 15:00

21-річного юнака з Сумщини засуджено на 15 років за вбивство товариша

Сумською обласною прокуратурою в суді апеляційної інстанції доведено вину 21-річного юнака в убивстві свого товариша з корисливих мотивів (ч. 4...

Новости

На Сумщині змінили час комендантської години
Сегодня 12:54
У селах Тростянецької громади працюють іноземні лікарі
Сегодня 12:46
У Сумах поліцейські розкрили грабіж, що стався на одній із вулиць міста
Сегодня 12:11
У Тростянці п’яний чоловік підірвав товариша гранатою
Сегодня 12:03
На Сумщині вогнеборці двічі приборкували пожежі легковиків
Сегодня 12:02
У Липовій Долині прощалися з героєм
Сегодня 12:00
На Сумщині рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожим ударом
Сегодня 12:00
На Сумщині рятувальники продовжують допомагати ліквідовувати наслідки ворожого удару (ВІДЕО)
Сегодня 11:30
В Охтирці поліцейські за годину знайшли неповнолітнього втікача
Сегодня 10:58
Іще одному прибічнику збройної агресії проти України повідомлено про підозру
Сегодня 10:34
За добу на Сумщині знешкодили 12 вибухонебезпечних предметів
Сегодня 10:07
Ніч на Сумщині пройшла знову не спокійно - Дмитро Живицький
Сегодня 09:46
view counter

Статьи

Дмитро Живицький про ситуацію на кордоні Сумщини, Охтирську ТЕЦ, посівну та ЗНО
Сегодня 11:56
Продовольча криза та голод - черговий фейк росії
Сегодня 10:25
Ракетний обстріл Охтирки: як виглядають пошкоджені приміщення та що розповідають місцеві жителі
Вчера 18:44
Безоплатне лікування для онкопацієнтів в умовах війни
Вчера 13:34
Российского сержанта судят за убийство безоружного жителя Сумщины. Что говорят родные солдата и односельчане убитого
Вчера 09:45
Як на Сумщині допомагають людям із ВІЛ і борються з поширенням хвороби
15.05.2022 16:08
Командир протитанкової прикордонної застави: "На Сумщині місцеві нам дуже допомагали. З їхньою допомогою коригували удари байрактарів і били колони ворожої техніки"
14.05.2022 09:35
"Пів голови немає". Після обстрілу села на Сумщині військовими РФ загинув чоловік
13.05.2022 19:15
Мер Охтирки Павло Кузьменко: Ми стали рашистам наче кістка в горлі
13.05.2022 16:00
"Ніхто не думав за гроші, кожен займався своєю справою". Бійці самооборони Сум потребують фінансової підтримки
13.05.2022 08:51
"Як її не вбило, не знаю" — мешканці селища Вороніж про обстріл літаками РФ
12.05.2022 13:01
Управління з питань праці роз’яснює: порядок надання відпусток в умовах воєнного стану
12.05.2022 12:32
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.