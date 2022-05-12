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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 12:02176

На Сумщині вогнеборці двічі приборкували пожежі легковиків

17 травня о 12:07 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про загоряння автомобіля «Peugeot» по вул. Свободи у м. Путивль.

На гасіння прибув черговий караул 16-ї державної пожежно-рятувальної частини.
Як було встановлено, під час руху загорівся моторний відсік легковика. Важливу роль у ефективному приборканні пожежі відіграло те, що авто було обладнане вогнегасником і водій одразу приступив до гасіння горіння на початковій стадії, запобігши перекиданню полум’я на салон легковика. А вогнеборці вже о 12:19 остаточно ліквідували пожежу.
Цього ж дня о 20:48 у м. Лебедин відділення 5-ї державної пожежно-рятувальної частини було викликане на вул. Сумську, де під час руху сталося загоряння в моторному відсіку «Audi». Вже о 20:54 вогнеборці локалізували загоряння, запобігши подальшому поширенню вогню на все авто. А о 21:15 пожежу ліквідували.
Общество
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