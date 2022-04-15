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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:58131

В Охтирці поліцейські за годину знайшли неповнолітнього втікача

Учора близько 22 години до поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що її 15-річний син пішов з дому та назад не повернувся.

На його пошуки був зорієнтований особовий склад Охтирського районного відділу поліції. Відповідне орієнтування з описом зовнішності та фотокарткою було розіслане до всіх територіальних підрозділів поліції області.

І вже за годину така злагоджена робота дала свій позитивний результат. Хлопця знайшли. Виявилося, що весь цей час він перебував у тітки.

У розмові з поліцейськими він пояснив свій вчинок сваркою з вітчимом.

Протиправних дій відносно нього не вчинялося.

Право Зниклі діти
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