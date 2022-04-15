В Охтирці поліцейські за годину знайшли неповнолітнього втікача

На його пошуки був зорієнтований особовий склад Охтирського районного відділу поліції. Відповідне орієнтування з описом зовнішності та фотокарткою було розіслане до всіх територіальних підрозділів поліції області.
І вже за годину така злагоджена робота дала свій позитивний результат. Хлопця знайшли. Виявилося, що весь цей час він перебував у тітки.
У розмові з поліцейськими він пояснив свій вчинок сваркою з вітчимом.
Протиправних дій відносно нього не вчинялося.
Учора близько 23 години до поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що її син пішов з дому та назад...
Цей бот створено Ювенальною поліцією України для пошуку дітей, які зникли або з якими втрачено зав’язок під час вторгнення рф...
Двоє братів та сусідська дівчинка не повернулись додому після прогулянки. Працівники поліції спільно з місцевими жителями за декілька годин знайшли...