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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 10:34249

Іще одному прибічнику збройної агресії проти України повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру 48-річному жителю м. Суми, який заперечує окупацію та виправдовує збройну агресію російської федерації проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, чоловік, будучи проросійсько-налаштованим, під час спілкування зі знайомими виправдовував дії військовослужбовців російської федерації, при цьому в звірствах у Київській області він звинуватив українських військових. Більш того, чоловік переконував співрозмовників у тому, що вирішення «суперечностей» між Україною та росією можливе лише після припинення нашою державою силового супротиву та повернення України в зону впливу російської федерації. Водночас він заперечував окупацію росією частини території України у 2014 році. 

Відповідно до висновків спеціалістів висловлювання підозрюваного мають всі ознаки визнання правомірною збройної агресії російської федерації проти України та глорифікації їх військовослужбовців.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Пресслужба обласної прокуратури

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