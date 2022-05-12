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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 06:34292

Росіяни намагаються "промацати" нашу оборону на кордоні, - голова Сумської ОВА Живицький

Розвідка боєм, яку росіяни у вівторок провели на ділянці кордону в Сумській області, показує, що ворог намагається випробувати нашу обороноздатність.

Про це повідомив в ефірі телемарафону голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає Укрінформ.

"На цей час ситуація стабільна. Той бій, який був на кордоні з фашистською росією, вже завершився. Вони працювали під потужним прикриттям артилерії, це були артобстріли, обстріли з мінометів, гранатометів, перестрілки зі стрілецької зброї. На щастя, у нас усі живі, але це вже такі неприємні дзвіночки, бо вони ведуть розвідку боєм. І ми розуміємо, що вони намагаються якось промацати нашу обороноздатність і точково прорвати кордон", - сказав очільник ОВА

За його словами, це була вже друга спроба росіян прорвати кордон з Україною на Сумщині. Перша сталася в понеділок: була спроба заходу ДРГ на нашу територію, були бої з втратами з нашого боку. Загалом ворог намагається дестабілізувати ситуацію вздовж усього кордону.

У вівторок росіяни також ударили по Охтирській громаді п'ятьма крилатими ракетами. Серйозно пошкоджено школу, дитсадок, приватні будинки, церкву, магазини, офісні приміщення. А Білопільську громаду обстріляли із самохідних артустановок.

Живицький також розповів, що росіяни укріплюють свій кордон, остерігаючись можливого контрнаступу з нашого боку.

Общество
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