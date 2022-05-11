Дерусифікація топонімів у Сумах стартує 23 травня

Заступник голови робочої групи, директор департаменту комунікацій та інформаційної політики Антоніна КОХАН пояснює: «Під перейменування проспектів, вулиць, провулків, скверів та площ попередньо підпадають до 100 об’єктів міського простору. Суми хочуть остаточно позбутися назв, пов’язаних з історією, культурою, митцями країни-агресора, імперськими та радянськими ідеологемами. На сьогодні маємо 16 петицій від сумчан із вимогами перейменування. Найпопулярнішими в цьому сенсі є вулиця Горького, проспект Курський, на які є по кілька пропозицій. Отож очікується досить ретельна робота фахівців у систематизації підходів до зазначених процесів. У 2015–2016 роках робочою групою, що працювала в рамках Закону про декомунізацію, було розроблено Концепцію перейменування топонімів, згідно з якою при виборі нової назви в першу чергу враховується історична першооснова. Експерти, науковці в галузі краєзнавства, історії, мистецтвознавства мають підготувати ґрунтовний висновок на кожну пропозицію з тим, аби мати підстави віддати перевагу тому чи іншому варіанту. Наразі надходить чимало звернень з іменами сучасних героїв України, які віддали свої життя у війні з росією, з назвами міст-героїв, які мужньо дали відсіч ворогу, з іменами українських діячів культури, мистецтва та історичних постатей. До роботи в складі робочої групи ми залучили фахових експертів – їх дві третини від загальної кількості, одна третина – працівники структурних підрозділів Сумської міської ради, загальна чисельність групи – 15 осіб з правом голосу. Очолює її керуючий справами виконавчого комітету Юлія ПАВЛИК».

Партнерами міської ради в реалізації процесу дерусифікації виступила коаліція громадських організацій «Сумська платформа реформ». Керівник секретаріату коаліції Максим КОРНІЄНКО забезпечує комунікацію з представниками інститутів громадянського суспільства. Координацію роботи групи здійснює департамент комунікацій та інформаційної політики.

Робоча група проведе перше своє засідання 23 травня, затвердить регламент роботи. Спільно напрацьовуються механізми збору пропозицій електронними ресурсами, про що буде повідомлено після ухваленого робочою групою рішення.

СМР