На Сумщині можна скласти національний мультимедійний тест МОН затвердило перелік населених пунктів України, де проведуть спрощене зовнішнє незалежне оцінювання. У списку Київ та 20 областей. Серед них – і Сумська.

Наразі неможливо провести тестування в Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській областях та АР Крим.

З 20 травня до 7 червня абітурієнти можуть обрати найближчий екзаменаційний центр на своїх інформаційних сторінках, пише Суспільне.

Згідно з календарним планом, тестування проходитиме в три сесії: основна – 18 липня-10 серпня, додаткова – 16-20 серпня, спеціальна – 12-16 вересня.

Учасники, які не дістануться до місць проведення основної сесії, зможуть подати заявки для участі в додатковій або спеціальній сесіях тестування.

Щодо окремих пільг для навчальних закладів прикордоння чи деокупованих територій, то вони не передбачені, – сказав у коментарі Суспільному голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Я спілкувався з міністром освіти України з приводу набору і якихось пільг для наших вищих навчальних закладів, які знаходяться на прикордонній території, – таких, як Сумщина, – або на звільнених територіях. Умови залишаються єдиними для всіх, але змінено підхід для вступу на бюджетні місця. Тепер не буде великої кількості екзаменів, буде один мультидисциплінарний тест, за яким будуть студенти вступати в наші виші", – сказав Дмитро Живицький.

Також, за його словами, університети Сумщини планують навчати іноземних студентів.

"Ми створили Раду відновлення економіки та економічного розвитку, куди увійшли ректори провідних вишів Сумщини. Вони говорять, що навіть іноземні студенти виявляють бажання і надалі вступати у наші виші і навчатись у нас: як студенти, так і аспіранти. СНАУ в Китаї цьогоріч відкриває філію. Вони вступають сюди на денне відділення, але навчання буде по суті дистанційне. Це не класична дистанційна форма навчання: вони будуть платити як за денне, але навчатися, як при COVID-19, віддалено. Для нас це важливо, бо для нас це додаткові кошти в регіон", – сказав голова ОВА.