В Охтирці чоловік незаконно зберігав зброю Набоїв до вогнепальної зброї та запали до гранат виявили співробітники поліції у одній з приватних фірм міста. Все виявлене вилучили, а за даним фактом відкрили кримінальне провадження.

До поліції надійшло повідомлення від власника одної з приватних фірм міста. Чоловік повідомив, що до нього прийшов відвідувач, з яким у нього виник конфлікт.

На місце події виїхав екіпаж поліції охорони та слідчо-оперативна група Охтирського районного відділу поліції.

Працівники поліції перевірили документи відвідувача та встановили перебіг подій того дня.

Встановлено, що між чоловіка виник конфлікт, у ході якого 53-річний заявник дістав з кишені гранату та почав погрожувати неї супротивнику. Після чого зателефонував до поліції.

Працівники поліції перевірили документи відвідувача й провели санкціонований обшук приміщення. Де знайшли 240 набоїв до вогнепальної зброї калібру 5,45 мм, два запали до гранат УЗРГМ 583, два корпуси гранат РГД-5 споряджені вибуховою речовиною. Все це 53-річний чоловік придбав та зберігав без передбаченого законом дозволу.

Все виявлене вилучено та направлено на експертне дослідження.

Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом вже повідомили зловмиснику про підозру за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області