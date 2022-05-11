Що прогнозують синоптики сумчанам на завтра

Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ.Вітер північно-західний 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.Температура вночі +2..+7°, вдень +12..+17°.
Ці вистави вже гідно оцінили сумські шанувальники сцени та гості міста. Щепкинці завжди були і залишаються на вістрі часу.
Автор фото – главный архитектор Сумщины Владимир Быков.
Фото выложила в Фейсбуке начальник управления культуры Сумской ОГА Елена Мельник.
Хоккеистки МСК «Сумчанка» стали героинями календаря на 2021 год.
Сегодня, 30 августа, на специальные конструкции в начале улицы Соборной начали вешать разноцветные зонтики
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