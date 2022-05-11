Вчорашні безробітні готують обіди для воїнів Відділення навчального закладу «Сумський центр професійно-технічної освіти державного служби зайнятості» в селі Хоружівка Недригайлівського району після короткої перерви відновило свою діяльність і продовжує готувати кадри для різних галузей економіки області.

Здебільшого, тут готують спеціалістів на замовлення роботодавців. Ось і нещодавно вчорашні безробітні вирішили набути фах кухаря. Виробниче навчання триває другий тиждень. У групі – представники різних районів Сумщини.

Від самого початку виробничого навчання здобувачі освіти популярної професії спільно з викладачами та майстрами виявили ініціативу готувати обіди для підрозділів ЗСУ та територіальної оборони.

Обласний центр зайнятості оперативно організовує доставку випічки та гарячих страв на блокпости. Треба було бачити, з якою вдячністю наші захисники приймали смачні подарунки від вчорашніх безробітних. Останні, в свою чергу, під час приготування страв для воїнів вкладають не лише набуті знання, а й частинку душі.

Довідково

У Державному навчальному закладі «Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» відновлене також навчання за професіями «Електрогазозварник», «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», «Продавець продовольчих товарів» та на курсах цільового призначення за напрямами сільськогосподарської галузі.

Навчання в цьому закладі нині здійснюється за прогресивно формою, яка добре зарекомендувала себе раніше і довела своє право на існування, - дистанційною - із застосуванням платформ Moodle, застосунків Google, а також сервісу для відеоконференцій Zoom.

Як свідчить практика, всі випускники успішно працевлаштовуються, бо навчаються на замовлення роботодавців.

Незважаючи на воєнний стан, Сумський центр професійно-технічної освіти служби зайнятості нинішнього року підготував з числа вчорашніх безробітних майже тисячу фахівців, які потребують роботодавці області.