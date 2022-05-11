Виправдування збройної агресії проти України та вихваляння військових РФ – двом жителям м. Шостка повідомлено про підозру За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури двом жителям м. Шостка, які виправдовують збройну агресію російської федерації проти України, повідомлено про підозру (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, чоловік та жінка, підтримуючи агресивну політику російської федерації, на власних сторінках забороненої соцмережі неодноразово поширювали контент, який виправдовував агресію збройних сил росії проти України. Відповідно до висновків спеціалістів оприлюднені дописи також вихваляють військовослужбовців російської федерації.

У ході санкціонованих обшуків за місцями проживання пропагандистів правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої, які містять докази протиправної діяльності.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Пресслужба обласної прокуратури