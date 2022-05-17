У Сумах пройде цикл благодійних екскурсій Агенція промоції «Суми» оголошує цикл благодійних екскурсій до повної перемоги над ворогом!

Щочетверга запрошуємо сумчан та гостей міста на тематичну екскурсію: «Містичні Суми».

Ціна: благодійний внесок в кінці екскурсії.

Тривалість екскурсії: 1,5-2 години.

Дата: 19 та 26 травня.

Початок: 18:00 на Покровській площі біля скульптури "Дама з парасолькою".

Реєстрація за телефоном: 068 435 27 10.

Авторська екскурсія «Містичні Суми» ознайомить жителів та гостей міста з цікавими незвичайними фактами, міськими легендами, потойбічними історіями, які не мають пояснення.

Екскурсія починається в самісінькому центрі міста та закінчується на центральному міському кладовищі, де біля загадкової масонської піраміди ми разом з екскурсоводом будемо ловити справжніх привидів за допомогою біо-рамок!