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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 12:30248

У Сумах пройде цикл благодійних екскурсій

Агенція промоції «Суми» оголошує цикл благодійних екскурсій до повної перемоги над ворогом!

Щочетверга запрошуємо сумчан та гостей міста на тематичну екскурсію: «Містичні Суми».
Ціна: благодійний внесок в кінці екскурсії.
Тривалість екскурсії: 1,5-2 години.
Дата: 19 та 26 травня.
Початок: 18:00 на Покровській площі біля скульптури "Дама з парасолькою".
Реєстрація за телефоном: 068 435 27 10.

Авторська екскурсія «Містичні Суми» ознайомить жителів та гостей міста з цікавими незвичайними фактами, міськими легендами, потойбічними історіями, які не мають пояснення.
Екскурсія починається в самісінькому центрі міста та закінчується на центральному міському кладовищі, де біля загадкової масонської піраміди ми разом з екскурсоводом будемо ловити справжніх привидів за допомогою біо-рамок!

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