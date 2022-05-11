Ювенальні прокурори: внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 229 дітей

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 140, Київській - 116, Харківській - 100, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 47, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.
16 травня внаслідок ракетного удару ворога по об’єктам туристичної інфраструктури в Білгород-Дністровському районі Одеської області отримала поранення дівчинка.
15 травня внаслідок обстрілів військами РФ м. Лисичанськ Луганської області був поранений підліток.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1772 заклади освіти. При цьому 161 з них зруйновано повністю.