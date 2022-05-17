Сьогодні вранці по Охтирці був ворожий ракетний удар: 5 поранених Сьогодні близько п'ятої години ранку по Охтирці був ворожий ракетний удар, повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

П'ять російських ракет прилетіли по мирним цивільним об'єктам та спричинили чимало руйнувань. Загорілися складські приміщення.

Ударною хвилею пошкодило вхідні двері до під’їзду двоповерхового будинку, люди були заблоковані всередині. Постраждало чимало приватних будинків.

Удари загалом прийшлися по центральній частині міста і масиву "Дачний". У храмі повибивало вікна. Постраждав і дитячий садок "Казка".

Це той самий, який у перші дні війни бомбили рашисти, тоді тут загинули люди. Від сьогоднішнього удару по місту, щонайменше п'ятеро поранених людей.