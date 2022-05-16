Роботи з відновлення Сумщини продовжуються Що зробили за 16 травня, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

У Тростянці продовжуємо розбирати завали лікарні, а в Охтирці тривають роботи з розбирання завалів та демонтажу конструкцій на території Охтирської ТЕЦ. Також в цих громадах комунальні служби проводять прибирання та благоустрій території.

У Вороніжі Шосткинського району робимо огляд та фотофіксацію руйнувань будівель, які минулого тижня пошкодило ракетним ударом.

Також у Шосткинському районі тривають ремонтно-відновлювальні роботи на мережах електропостачання, що були пошкоджені у результаті авіанальоту та буревію. Найближчим часом їх полагодять.

В усіх районах області наші дорожники проводять ямковий ремонт місцевих доріг.

Також сьогодні відремонтували 1 900 кв. м покриття на трасах Н-07, Н-12, Р-60, Р-61, Р-44.