Воював на Сумщині у складі «народної міліції ДНР» – повідомлено про підозру помічнику гранатометника За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури жителю Донецької області повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, участі у діяльності не передбаченого законом збройному формуванні, порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, наприкінці лютого цього року чоловік вступив до так званої «народної міліції» самопроголошеної «Донецької народної республіки», де отримав камуфляжну форму зразка збройних сил РФ, вогнепальну і холодну зброю та обійняв посаду помічника гранатометника.

У складі незаконного збройного формування він приїхав на окуповану територію Сумської області та виконував накази командирів російської армії, чергував на блокпостах, брав участь у спостереженні за повітряним простором, проводив обшуки житла місцевих жителів тощо.

Наразі особа перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області.