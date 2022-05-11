Воював на Сумщині у складі «народної міліції ДНР» – повідомлено про підозру помічнику гранатометника

За даними слідства, наприкінці лютого цього року чоловік вступив до так званої «народної міліції» самопроголошеної «Донецької народної республіки», де отримав камуфляжну форму зразка збройних сил РФ, вогнепальну і холодну зброю та обійняв посаду помічника гранатометника.
У складі незаконного збройного формування він приїхав на окуповану територію Сумської області та виконував накази командирів російської армії, чергував на блокпостах, брав участь у спостереженні за повітряним простором, проводив обшуки житла місцевих жителів тощо.
Наразі особа перебуває під вартою.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області.