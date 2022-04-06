У Сумах водій авто спровокував ДТП з мотоциклом та велосипедом

На місці події інспектори попередньо з’ясували, що 40-річний водій автомобіля Mitsubishi Lancer, виїжджаючи з прилеглої території, не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з мотоциклом Ява-350, водій якого рухався головною дорогою.
23-річний керманич двоколісного транспортного засобу, аби уникнути зіткнення з велосипедистом, який рухався попереду, допустив його падіння. Але зіткнення уникнули не вдалося.
Унаслідок ДТП 60-річний велосипедист отримав забої. Від медичної допомоги він відмовився. Водія мотоциклу медики доправили до медичного закладу для надання йому необхідної допомоги.
Для з’ясування обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції.
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