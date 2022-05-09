У війні з рашистами загинула захисниця з Шостки Про це повідомляє міський голова Шостки Микола Нога.

15 травня Шосткинщина понесла ще одну непоправну втрату. Внаслідок артилерійського обстрілу при захисті Батьківщини загинула Сапун Марина Володимирівна. Наша громада лишилася безстрашної доньки, світлої берегині. Для багатьох шосткинців, це – особливо болюча звістка, адже вони знали Марину Володимирівну особисто.

Маленькою дівчинкою приїхала вона в наше місто, а згодом – почала навчатися в школі № 1. Після отримання освіти пані Марина Сапун працювала у пологовому відділенні Шосткинської ЦРЛ і однією з перших зустрічала крихітних немовлят у цьому складному та прекрасному світі.

Жінка дуже любила подорожувати, була яскравою особистістю та неформальним лідером. Завжди активна, щира та сердечна – душа компанії та людина, на яку можна розраховувати. Бог дарував їй унікальний голос, який зачаровував. Талановитість передалась і двом дітям Марини Володимирівни, які є переможцями численних міжнародних музичних конкурсів. Але головний талант шосткинської героїні полягав у вмінні любити та бути вірною – свою родину, Шостку, Батьківщину.

У 2020 році Марина Сапун вступила до Збройних сил України, а з початком широкомасштабної війни ще більше впевнилася у правильності прийнятого рішення.

Кілька днів тому пані Марина приїжджала на коротку відпустку у Шостку. Зустрілася з багатьма людьми, подякувала та… наче попрощалася. Розповіла директору рідної школи про дивний сон. Наче на фасад прибивають меморіальну табличку…

Сьогодні душа Марини Сапун знаходиться серед нас. Будемо гідними світлої пам’яті та завжди пам’ятатимемо про найвищу ціну, яку берегиня Шосткинщини віддала за мир.

Доземний уклін.

Світла пам’ять.

Слава Героїні.