На Сумщині судитимуть шахрая, який ошукував знайомих, оформлюючи на їх ім’я кредити та позики Роменською окружною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 25-річного роменчанина, який ошукував знайомих, оформлюючи на їх ім’я кредити та позики.

За даним слідства, молодик входив у довіру до знайомих, відтак отримував доступ до їх особистих кабінетів, зареєстрованих у банківських установах. За допомогою смартфону він, знаючи логіни, паролі додатку та персональні дані знайомих, отримував на їх імена фінансові позики та оформляв кредити.

Упродовж березня – квітня 2021 року молодик у такий спосіб ошукав двох знайомих дівчат та провів більше 30 фінансових операцій, використовуючи їх персональні дані. На ім’я однієї він отримав близько 70 тис. грн фінансової позики. На іншу молодик оформив кредитів на суму понад 30 тис. грн. Більш того, правоохоронці вилучили в підозрюваного підроблений паспорт, у якому вклеєне його фото, однак зазначене ім’я іншої особи.

Дії обвинувачувного кваліфіковано за ч. 1 ст. 358 (підроблення документів), ч.1 та ч. 2 ст. 222 (надання завідомо неправдивої інформації з метою одержання кредиту, вчинене особою повторно), ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки) та ч. 2 ст. 185 (крадіжка) КК України. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Досудове розслідування проведено слідчими Роменського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Пресслужба обласної прокуратури