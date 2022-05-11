На Сумщині розшукують нелегальних мігрантів Останніми днями на Сумщині було виявлено три випадки перебування громадянами інших держав на території області без належного дозволу.

Результатом тісної співпраці та взаємодії міграційної служби Сумщини, в межах наданих повноважень, з усіма без винятку представниками силових відомств та структур України, що стоять на захисті нашої держави та її територіальної цілісності в період військової агресії з боку рф, з урахуванням територіального розташування, є системні заходи, що спрямовані на запобігання та виявлення фактів незаконної/неврегульованої міграції, в першу чергу, росіянами та білорусами.

Так, днями у трьох містах області одночасно встановлено три випадки порушень іноземцями міграційного законодавства, в тому числі, представником країни - агресора. У Сумах працівники відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення спільно з правоохоронцями виявили росіянина, який без дозвільних документів проживав в обласному центрі.

Ще одного неврегульованого мігранта – громадянина білорусії, співробітниками профільного відділу Управління спільно з поліціянтами виявлено під час виїзних відпрацювань території Сумської області у місті Охтирка.

Третім порушником зі списку виявився громадянин Вірменії, факт незаконного перебування якого у Конотопі встановили працівники місцевого підрозділу ДМС спільно з працівниками поліції.

Стосовно всіх трьох порушників вжито заходів адміністративного впливу за ст.203 КУпАП. Приймаючу сторону білоруса – порушника до адмінвідповідальності притягнуто за ст. 205 КУпАП.

Перевірки законності перебування на території України іноземців та осіб без громадянства на Сумщині і надалі тривають в посиленому режимі.