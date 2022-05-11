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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:00336

На Сумщині розшукують нелегальних мігрантів

Останніми днями на Сумщині було виявлено три випадки перебування громадянами інших держав на території області без належного дозволу.

Результатом тісної співпраці та взаємодії міграційної служби Сумщини, в межах наданих повноважень, з усіма без винятку представниками силових відомств та структур України, що стоять на захисті нашої держави та її територіальної цілісності в період військової агресії з боку рф, з урахуванням територіального розташування, є системні заходи, що спрямовані на запобігання та виявлення фактів незаконної/неврегульованої міграції, в першу чергу, росіянами та білорусами.

Так, днями у трьох містах області одночасно встановлено три випадки порушень іноземцями міграційного законодавства, в тому числі, представником країни - агресора. У Сумах працівники відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення спільно з правоохоронцями виявили росіянина, який без дозвільних документів проживав в обласному центрі. 

Ще одного неврегульованого мігранта – громадянина білорусії, співробітниками профільного відділу Управління спільно з поліціянтами виявлено під час виїзних відпрацювань території Сумської області у місті Охтирка. 

Третім порушником зі списку виявився громадянин Вірменії, факт незаконного перебування якого у Конотопі встановили працівники місцевого підрозділу ДМС спільно з працівниками поліції.

Стосовно всіх трьох порушників вжито заходів адміністративного впливу за ст.203 КУпАП. Приймаючу сторону білоруса – порушника до адмінвідповідальності притягнуто за ст. 205 КУпАП. 

Перевірки законності перебування на території України іноземців та осіб без громадянства на Сумщині і надалі тривають в посиленому режимі.

Право Нелегальні мігранти
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