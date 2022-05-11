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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 15:36336

На Сумщині змінили перепустки під час комендантської години

Перепустки, видані на території Сумської області до 00:00 13 травня цього року, під час дії комендантської години вважаються недійсними.

Відповідне розпорядження підписав голова Сумської облдержадміністрації − керівник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Розпорядженням №139-ОД від 9.05.2022 вносяться зміни до розпорядження від 19.04.2022 № 123-ОД «Про запровадження комендантської години».
Новим розпорядженням затверджуються нові зразки бланків перепустки на території Сумської області під час дії комендантської години; дія яких починається з 00:00 13.05.2022.
Також вважаються з 23:59 12.05.2022 недійсними раніше видані перепустки на території Сумської області під час дії комендантської години.

Сумська ОВА

Общество
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