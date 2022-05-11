Тростянецька лікарня відновилша стаціонарне лікування Громадяни знову мають можливість пройти курс лікування у стаціонарних відділеннях Тростянецької міської лікарні.

Адміністрація КНП «Тростянецька міська лікарня» повідомляє, що з 16 травня 2022 р. відновлюється цілодобове лікування хворих в стаціонарних відділеннях.

Функціонують такі відділення: приймально-діагностичне, невідкладної допомоги, анестезіологічне відділення з ліжками інтенсивної терапії, терапевтичне відділення з неврологічними ліжками, хірургічне відділення з травматологічними ліжками, операційний блок, акушерсько-гінекологічне відділення, інфекційне відділення для дорослих та дітей.

Медичний персонал своєчасно надаватиме допомогу хворим, які потребують стаціонарного лікування.

Пацієнти стаціонару будуть забезпечені 3-х разовим харчуванням та постільною білизною.

Довідки за телефоном: 05458 5-15-02.