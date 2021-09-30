У Сумах ревнощі стали приводом для різанини

Поліцейські встановили, що між знайомими виник конфлікт, підґрунтям якого стали ревнощі, в результаті якого 65-річний житель обласного центру схопив ніж та вдарив ним товариша. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні для надання допомоги.
Зловмисника правоохоронці затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі слідчі вже повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Слідство триває.
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