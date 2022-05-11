Сумчани відзначилися на турнірі з бразильського джиу-джитсу На вихідних в Австрії проходив турнір Vienna Open з бразильського джиу-джитсу.

У ньому взяли участь троє дітей з Сум, які були змушені виїхати з України через війну.

Про їхні успіхи написав тренер Олександр Пащенко.

«Усім доброго часу, миру та гармонії. Так вийшло, що війна змусила багатьох виїхати за межі України... Але мене тішить одне, що діти, які у мене тренувалися до війни, будучи в Австрії, продовжили розпочате і не тільки продовжили, але ще й встигли виступити на турнірі і мені не важливо виграли, програли. Я знаю одне - вони перемогли себе. не кинули почате і проклали шлях БЖЖ... Там далеко від дому, значить я роблю все правильно. Реей», - написав він.

А щодо успіхів, то вони такі: у своїх вікових і вагових категоріях Марія Шишкіна взяла «срібло», Олександр Шишкін посів третє місце, Єлизавета Шишкіна була п’ятою.