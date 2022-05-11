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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 14:53172

У Ромнах хочуть перейменувати бульвар Московський на Героїв Роменщини

На сайті онлайн-петицій роменці голосують за звернення «Перейменувати бульвар Московський на бульвар Героїв Роменщини у місті Ромни».

Авторка петиції Катерина Капустіна вже навіть підготувала проект рішення міської ради:

«Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37, пункту 1 частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій» із метою відмови від назв, пов’язаних із країною-терористом російською федерацією, захистом інтересів громади міста Ромни і всієї Роменської територіальної громади та утвердженням прагнень українського народу в боротьбі за волю і звільнення від усього російського як основи національної ідеї УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ Роменська міська рада

ВИРІШИЛА

1. Перейменувати в місті Ромни бульвар Московський на бульвар Героїв Роменщини.

2. Виконавчому комітету Роменської міської ради здійснити організаційно-правові заходи щодо виконання п.1 цього рішення.

3. Відділу містобудування та архітектури Виконавчого комітету Роменської міської ради та Управлінню житлово-комунального господарства Виконавчого комітету Роменської міської ради вжити заходів з виготовлення та встановлення аншлагів з новою назвою бульвару за рахунок місцевого бюджету або інших джерел фінансування, не заборонених державою.

4. Визнати, що правовстановлюючі документи, технічна документація на земельні ділянки та нерухоме майно, тендерна документація, договори, паспорти та інші документи, які містять колишню назву бульвар Московський, перейменованого відповідно до п.1 цього рішення на бульвар Героїв Роменщини, є чинними з урахуванням вимог законодавства.

5. Відділу внутрішньої політики Виконавчого комітету Роменської міської ради невідкладно після прийняття оприлюднити це рішення на офіційному сайті Роменської міської ради та в засобах масової інформації Роменського району та Сумської області.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Роменської міської ради Москаленко Наталію Віталіївну».

Проголосувати за петицію можна тут.

Общество
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