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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 14:2193

Мер Сум дав відписки на петиції сумчан про перейменування вулиць

Отримали відповідь міського голови одразу 4 петиції про перейменування сумських вулиць, назви яких пов’язані з росією.

Усі петиції: «Перейменувати вулицю Горького на Маріупольску», «ПЕРЕЙМЕНУВАТИ ПРОСПЕКТ КУРСЬКИЙ У СУМАХ НА ПРОСПЕКТ ХОЛОДНИЙ ЯР», «Перейменувати вулицю Павлова на вулицю Євгена Ковальчука» та «Перейменувати вулицю Пушкіна на вулицю Даніїла Олександровича Ігнатенко» отримали однакову відповідь:

«За результатами розгляду електронної петиції…, повідомляємо, що згідно з вимогами чинного законодавства Ваша пропозиція буде врахована під час підготовки проєкту рішення Сумської міської ради. Про результати розгляду проєкту рішення Вас буде повідомлено додатково».

Нагадаємо: у Сумах кілька десятків топонімів, пов’язаних із росією, які активісти пропонують перейменувати. Наразі йде дискусія про це, але міська влада досі не підключилася до цього процесу.

Общество Переименование улиц
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