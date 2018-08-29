Мер Сум дав відписки на петиції сумчан про перейменування вулиць Отримали відповідь міського голови одразу 4 петиції про перейменування сумських вулиць, назви яких пов’язані з росією.

Усі петиції: «Перейменувати вулицю Горького на Маріупольску», «ПЕРЕЙМЕНУВАТИ ПРОСПЕКТ КУРСЬКИЙ У СУМАХ НА ПРОСПЕКТ ХОЛОДНИЙ ЯР», «Перейменувати вулицю Павлова на вулицю Євгена Ковальчука» та «Перейменувати вулицю Пушкіна на вулицю Даніїла Олександровича Ігнатенко» отримали однакову відповідь:

«За результатами розгляду електронної петиції…, повідомляємо, що згідно з вимогами чинного законодавства Ваша пропозиція буде врахована під час підготовки проєкту рішення Сумської міської ради. Про результати розгляду проєкту рішення Вас буде повідомлено додатково».

Нагадаємо: у Сумах кілька десятків топонімів, пов’язаних із росією, які активісти пропонують перейменувати. Наразі йде дискусія про це, але міська влада досі не підключилася до цього процесу.