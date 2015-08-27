"Гарячі лінії" Пенсійного фонду Сумщини працюють без вихідних

Фахівці Фонду нададуть компетентні відповіді та консультації додзвонювачам, а також допоможуть зорієнтуватися у сучасних пенсійних онлайн-сервісах, користування якими значно спрощує взаємодію з Пенсійним фондом та є особливо актуальним в умовах воєнного стану.
Ранок 5 березня на Сумщині почався рано, замість будильника - з нальоту російської авіації....
С 1 по 5 сентября на ул. Соборной раскрашивали забор напротив Спасо-Преображенского собора....
К 360-летию нашего города «Агенція промоції «Суми» презентует проект «Сходинки часу»....