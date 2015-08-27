"Гарячі лінії" Пенсійного фонду Сумщини працюють без вихідних Отримати роз’яснення з будь-яких питань пенсійного забезпечення ви можете за оновленими телефонами «гарячих ліній» Пенсійного фонду Сумщини.

Фахівці Фонду нададуть компетентні відповіді та консультації додзвонювачам, а також допоможуть зорієнтуватися у сучасних пенсійних онлайн-сервісах, користування якими значно спрощує взаємодію з Пенсійним фондом та є особливо актуальним в умовах воєнного стану.