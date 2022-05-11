У державний бюджет - 2,9 млрд грн від платників податків Сумщини

Як проінформували у Головному управлінні ДПС у Сумській області, найбільшого приросту у надходженнях до загального фонду Державного бюджету, порівнюючи з минулим роком, вдалося досягти з:
рентної плати за користування надрами – на 617,8 млн грн (на 66,6 відс.);
військового збору – на 11,8 млн грн (на 8,1 відс.);
частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств – на 6,0 млн грн (на 67,4 відс.);
рентної плати за спеціальне використання води – на 0,1 млн грн (на 7,5 відс.).
Одночасно до спеціального фонду Державного бюджету надійшло 6,1 млн гривень.
ДПС в Сумській області