У державний бюджет - 2,9 млрд грн від платників податків Сумщини Протягом січня-квітня 2022 року до Державного бюджету України надійшло 2886,1 млн гривень. При цьому до загального фонду Державного бюджету було направлено 2880,0 млн грн податків, зборів та інших платежів.

Як проінформували у Головному управлінні ДПС у Сумській області, найбільшого приросту у надходженнях до загального фонду Державного бюджету, порівнюючи з минулим роком, вдалося досягти з:

рентної плати за користування надрами – на 617,8 млн грн (на 66,6 відс.);

військового збору – на 11,8 млн грн (на 8,1 відс.);

частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств – на 6,0 млн грн (на 67,4 відс.);

рентної плати за спеціальне використання води – на 0,1 млн грн (на 7,5 відс.).

Одночасно до спеціального фонду Державного бюджету надійшло 6,1 млн гривень. ДПС в Сумській області