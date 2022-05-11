З початку року місцеві бюджети Сумщини отримали майже 2,4 млрд гривень податків За інформацією начальника Головного управління ДПС у Сумській області Наталії КІЯШКО, за чотири місяці поточного року зросли надходження за основними податками та зборами до місцевих бюджетів.

Так, місцеві скарбниці у січні-квітні 2022 року отримали 2391,7 млн гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 88,0 млн грн, або на 3,8 відсотка.

Головним джерелом наповнення доходів місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб. Протягом січня-квітня 2022 року надходження зазначеного податку збільшено на 154,1 млн грн, що на 10,0 відс. перевищило надходження аналогічного періоду минулого року.

Особи, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили до місцевих бюджетів 311,0 млн гривень. У тому числі фізичні особи сплатили 218,1 млн грн єдиного податку, решта надійшла від юридичних осіб. ДПС у Сумській області