Поліцейські Сум затримали чоловіка, який скоїв замах на вбивство Під час конфлікту 65-річний житель обласного центру поранив 30-річного чоловіка пострілом із рушниці. Як так сталось, що конфлікт призвів до вогнепального поранення, нині з'ясовують слідчі.

Інформація про конфлікт із застосуванням зброї надійшла учора до Сумського районного управління поліції близько 22 години. За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. Постраждалого з вогнепальним пораненням каретою швидкої ушпиталили до міської лікарні. Рушницю, з якої імовірно був зроблений постріл, вилучено та спрямовано на експертизу. Зловмисника поліцейські затримали на місці події у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції готують фігурантові підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). Слідство триває.