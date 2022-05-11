Роменські поліцейські продовжують боротьбу з незаконним продажем підакцизних товарів Під час перевірки інформації поліцейський офіцер Вільшанської територіальної громади задокументував факт продажу спиртних напоїв, що не мали марок акцизного податку.

До поліції надійшла інформація про те, що у селі Реви здійснюється продаж спиртних напоїв без відповідної ліцензії. У ході перевірки факт підтвердився. Крім того, в приміщенні станції технічного обслуговування було виявлено покупця алкогольної продукції.

Відносно покупця поліцейський склав адміністративний протокол за ст. 177 «Придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення» КУпАП та вирішується питання щодо складення адмінматеріалів на продавця за ознаками ч. 1 ст. 156 КУпАП «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння».