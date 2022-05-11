У Глухові поліція викрила чоловіка, який займався реалізацією нелегальних цигарок Під час патрулювання вулиць міста співробітники сектору превенції Глухова помітили легковик, з якого невідомий чоловік продавав сигарети.

Як з’ясувалося, на пачках тютюнових виробів були відсутні марки акцизного податку. Їх походження 44-річний власник пояснити відмовився.

Поліцейські вилучили ці цигарки, а на чоловіка склали адміністративний протокол за ознаками ч. 1 ст. 156 «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Адміністративний матеріал вже скерували на розгляд суду.