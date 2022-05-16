На Роменську пустять тролейбуси, але не до кінцевої зупинки На вул. Роменську вже майже місяць не їздять тролейбуси.

Але нарешті міській владі вдалося частково вирішити цю проблему. За словами начальника відділу транспорту Сергія Яковенка на нараді в Сумській мерії 16 травня, минулого тижня були проведені випробування курсування у цей мікрорайон тролейбусів на автономному ходу, пише Ваш шанс.

Раніше на КП «Електроавтотранс» говорили, що це неможливо через велику відстань до кінцевої зупинки. Проте зараз вихід знайшли.

- З 17 травня буде працювати тролейбусний маршрут № 5 «Роменська – Героїв Крут», але до зупинки «Вулиця Перемоги» - до кінцевої таки не вистачає запасу акумуляторів. Тому тролейбуси будуть розвертатися біля невеличкої заправки «Маршал», на кілометр ближче педуніверситету, - розповів Сергій Яковенко.