На Роменську пустять тролейбуси, але не до кінцевої зупинки

Але нарешті міській владі вдалося частково вирішити цю проблему. За словами начальника відділу транспорту Сергія Яковенка на нараді в Сумській мерії 16 травня, минулого тижня були проведені випробування курсування у цей мікрорайон тролейбусів на автономному ходу, пише Ваш шанс.
Раніше на КП «Електроавтотранс» говорили, що це неможливо через велику відстань до кінцевої зупинки. Проте зараз вихід знайшли.
- З 17 травня буде працювати тролейбусний маршрут № 5 «Роменська – Героїв Крут», але до зупинки «Вулиця Перемоги» - до кінцевої таки не вистачає запасу акумуляторів. Тому тролейбуси будуть розвертатися біля невеличкої заправки «Маршал», на кілометр ближче педуніверситету, - розповів Сергій Яковенко.