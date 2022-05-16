У Сумах АЗС перевірять на предмет порушень із ціною палива Одним з перших питань, які озвучив на апаратній нараді в мерії 16 травня міський голова Олександр Лисенко, було питання по ситуації на місцевих АЗС.

Мера цікавило, яким чином вони планують працювати, чи буде на них паливо і по якій ціні, пише Ваш шанс.

- Необхідно розібратися з багатьма питаннями: по-перше, на АЗС не повертають клієнтам чеки, а в тих, кому повертають, не сходиться вартість палива з зазначеною в чеках. Тож необхідно залучили спеціалістів управління захисту прав споживачів – хай попрацюють. У людей не повинно бути питань, чому це відбувається і чому влада не реагує. Всі сигнали від сумчан потрібно опрацювати. Уряд займається ситуацією з паливом, і сподіваємося, протягом тижня все зміниться. Але якщо ціна підвищиться, то ми повинні її знати, і на заправках не повинна дуже відрізнятися ціна, - зазначив він.