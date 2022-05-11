Тростянецька міська лікарня отримала ще один автомобіль

Це автівка «Мерседес спринтер», яку доставлено в Україну із Великобританії.
Завдячуючи Вікторії Мілютиній та її друзям БФ "Харків з тобою", British-Ukrainian Aid, Роману Кварті ще один якісний реанімобіль для Тростянецької лікарні вже в Тростянці.
Доправили авто зі Львова до Тростянця волонтери Роман Кварта й Іван Чупиль - представники Стрийського районного гуманітарного штабу «Клаптик надії».
Крім того, ГО «Майдан Стрийщини» передала для Тростянецької міської лікарні (для операційної) антисептик, перев‘язочний та шовний матеріал.
Дякуємо вам, шановні друзі й партнери, за дієву підтримку, таку необхідну нашій громаді в ці непрості дні! Хай добро повертається до вас сторицею!
Тростянецька міська рада