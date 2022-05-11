Тростянецька міська лікарня отримала ще один автомобіль Автопарк міської лікарні поповнився ще одним автомобілем для надання швидкої допомоги населенню.

Це автівка «Мерседес спринтер», яку доставлено в Україну із Великобританії.

Завдячуючи Вікторії Мілютиній та її друзям БФ "Харків з тобою", British-Ukrainian Aid, Роману Кварті ще один якісний реанімобіль для Тростянецької лікарні вже в Тростянці.

Доправили авто зі Львова до Тростянця волонтери Роман Кварта й Іван Чупиль - представники Стрийського районного гуманітарного штабу «Клаптик надії».

Крім того, ГО «Майдан Стрийщини» передала для Тростянецької міської лікарні (для операційної) антисептик, перев‘язочний та шовний матеріал.

Дякуємо вам, шановні друзі й партнери, за дієву підтримку, таку необхідну нашій громаді в ці непрості дні! Хай добро повертається до вас сторицею!

Тростянецька міська рада