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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Бояться контрнаступу: окупанти знищили міст на Сумщині й готуються до оборони на території Росії

Російські окупанти продовжують обстрілювати Сумщину. Зокрема, 14 травня ворожі ракети зруйнували міст через річку Клевень.

Загарбники бояться контрнаступу ЗСУ. Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, повідомляє 24 канал.

Росіяни зруйнували на Сумщині міст

Живицький розповів, що 14 травня окупанти випустили ракети по приміщенню одного з аграрних підприємств на Сумщині. Там розміщувалися ангари для сільськогосподарської техніки.

"Ми розуміємо, що вони б'ють, не знаючи куди. Можливо, це в них була якась неправильна інформація. Постійно відбуваються знищення та обстріли приватного сектору, житлових будинків. Тепер вже прилетіла ракета в аграрне підприємство", – зазначив голова ОВА.

Окрім цього, загарбники випустили ще 2 ракети, які потрапили в міст через річку Клевень, що в Шосткинському районі. Ворожий обстріл повністю зруйнував переправу.

Цей міст якраз веде в бік Росії. І очевидно, що вони бояться того, що може бути наступ з території України вже в Росію, бо вони укріплюють свої позиції, активно окопуються, мінують зі свого боку територію та будують опорні пункти,
– розповів Живицький.

Він додав, що окупанти ведуть серйозну оборонну роботу, тобто вони не формують якісь наступальні угруповання, а суто окопуються та займають оборонні позиції.

Жителі Сумщини повертаються додому

Живицький зазначив, що ворожі обстріли раніше траплялися 1 – 2 рази на день. Загарбники вистрілювали лише з декількох мінометів. Однак зараз обстріли щодня стають частішими. Окрім цього, вороги використовують важчу зброю.

"Останнім часом знову почалися авіанальоти, бомбардування, обстріли ракетами "повітря-земля". Такі вильоти, нальоти, обстріли частішають, а та зброя, яку використовують рашисти, стає дедалі важчою", – зауважив очільник ОВА.

Водночас жителі Сумщини, які були змушені покинути свої домівки та виїхати, рятуючись від війни, повертаються додому. Проте вже не так активно, як у перші дні звільнення області від окупантів.

"Перші 1 – 2 тижні після звільнення території Сумської області повернулась більша кількість людей. Я думаю, що десь з 300 тисяч, які виїхали з території Сумської області, як організованими гуманітарними коридорами, так і самостійно, повернулись 2 третини точно. Тобто десь тисяч 200 людей", – зазначив Живицький.

Він закликав усіх жителів області, які мають роботу та можуть працювати, повертатися й обов'язково це робити.

 
Общество
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