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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 07:54112

На Сумщині зберігається імовірність обстрілів та ракетно-бомбових ударів з території рф

Оперативна інформація станом на 06.00 16.05.2022 щодо російського вторгнення від Генштабу ЗСУ.

Розпочалась вісімдесят друга доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Основні зусилля ворог зосередив на Донецькому напрямку. На Слобожанському напрямку намагається стримувати наступ Сил оборони на північ від міста Харків та запобігти їх виходу до Державного кордону України. Ворог веде підготовку наступальних дій силами підрозділів зосереджених в районі міста Ізюм.
Російська авіація здійснювала ураження об’єктів цивільної та військової інфраструктури у східній операційній зоні та промислових об’єктів у глибині території України.
На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь (до семи батальйонів) продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону.
До 21 травня триватиме наступний етап перевірки бойової готовності сил реагування збройних сил республіки білорусь. Фіксується діяльність мобільного комплексу радіомоніторингу в прикордонній смузі, зокрема і на території України. Він діє з метою моніторингу мереж стільникового зв’язку.
На Сіверському напрямку противник посилив контроль ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях та проводить демонстраційні дії, з метою утримання підрозділів Сил оборони на напрямку та не допущення їх перекидання до Східної операційної зони. Продовжує зберігатися імовірність обстрілів та ракетно-бомбових ударів з території російської федерації на зазначеному напрямку.
На Харківському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ у напрямку до Державного кордону України з російською федерацією.
На Слов’янському напрямку активних бойових дій противник не проводив. Здійснює доукомплектування та поповнення втрат.
Російські окупанти обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Руські Тишки, Тернова та Петрівка. Противник вів повітряну розвідку за допомогою БпЛА “Орлан-10”.
На Донецькому напрямку окупанти здійснювали обстріли з усього спектру наявного озброєння до авіації включно з метою виснаження особового складу і руйнування фортифікаційних споруд підрозділів наших військ.
На Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямках ворог продовжує ведення наступу, бойові дії тривають.
На Авдіївському напрямку, після завданих Силами оборони втрат, ворог відійшов на раніше зайняті позиції.
На Сєвєродонецькому та Новопавлівському напрямках активних бойових дій противником не вів, намагався здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ.
У Маріуполі ворог продовжує масовані артилерійські та авіаційні удари. Основні зусилля окупанти зосереджували на блокуванні та ураженні наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь”.
На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив, здійснював обстріли наших підрозділів із застосуванням ствольної артилерії та мінометів.
Силами оборони було завдано удару по позиціях ворога у районі населеного пункту Чорнобаївка, завдано втрат у живій силі та техніці. Кількість уточнюється.
За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних Сил вразили одинадцять повітряних цілей: два вертольоти (Ка-52 та Мі-28) сім БпЛА оперативно-тактичного рівня і дві крилаті ракети.
Авіація повітряних сил на визначених напрямках продовжувала завдавати противнику вогневих ударів з повітря, підтримувати бойові дії підрозділів наших військ та патрулювати повітряний простір України.
На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито сімнадцять атак ворога, знищено три танки, одну артилерійську систему, шість одиниць бойової броньованої техніки та автомобіль противника. Втрати особового складу російських окупантів уточнюються.
Разом переможемо! Слава Україні!

Общество
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