Куди насправді влучила рашистська ракета у Шпилівці під Сумами (відео) Російські ЗМІ 15 травня повідомили, що під Сумами їх авіація ліквідувала два зенітно-ракетних комплекси ЗСУ. Насправді – розбили будинок сільгосппідприємства, знищили зграю голубів, що ночувала під його дахом та повибивали шибки у клубі та їдальні.

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Російські сайти розповсюджують інформацію, з посиланням на міністерство оборони Росії, про те, що 14 травня, в селі Шпилівка, на Сумщині авіація РФ знищила "дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-300 і радіолокаційний пост".





А ось реальність: в селі росіяни влучили у сільгосппідприємство. Як наслідок: пробиті уламками ракет стінові панелі, сталеві несучі ферми споруди товщиною у 10 мм.

Суспільне Суми

Це залишки ракети, яка поцілила по будівлі.

Суспільне Суми

А це місця двох влучань.

Суспільне Суми

Ударною хвилею вибило шибки у сільському клубі.

Суспільне Суми

Також пошкодило вікна у місцевій їдальні.

Суспільне Суми

Мешканець с. Шпилівка — Олександр згадує: "Чуть був вибух і посипалося вікно. – В клубі? – Так. Я тут поруч живу, я ходив тут і воно улупило. – А ви що робили, коли почули вибух? Ховалися? – Утік. У вас підвал якийсь є чи куди ви? – В погріб".

Продавчиня місцевого магазину пані Любов говорить, що вибухи були о десятій вечора, але скільки – точно сказати не може: "Ви знаєте, я з переляку в погріб забігла й сиділа – не знаю. Я чула один, чоловік каже, що було два десь. Я, наприклад, не чула цього".

Суспільне Суми

Під час окупації Сумської області, російські танкісти стріляли з території села Шпилівка у напрямку Сум. Обстріл самої Шпилівки авіацією РФ став першим, кажуть місцеві.