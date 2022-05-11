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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 08:0438

Мистецтво оживає та перемагає! Сумчан запрошують на Ніч музеїв

Цієї суботи неймовірні Kalush Orchestra показали усьому світові силу української музики, а вже наступної наші митці повернуть у Суми свою творчість!

Ніч музеїв повертається у Суми! У наші воєнні будні, наповнені тривогами, болем та переживаннями так важливо поволі повертати мистецтво, додавати фарб, музики, вистав та творчості.
21 травня на вас чекає неймовірний день! Виставки, живі скульптури, вистави, екскурсії … Таке не можна пропустити!
21 травня
10:00-21:00
Вулиці та галереї нашого міста
Наступного тижня почнемо знайомити вас із учасниками проєкту та локаціями, які вони підготували для цьогорічного фестивалю. Програма заходів буде доступна вже зовсім скоро. Не пропустіть!
Агенція промоції "Суми"
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26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков

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