Мистецтво оживає та перемагає! Сумчан запрошують на Ніч музеїв

Ніч музеїв повертається у Суми! У наші воєнні будні, наповнені тривогами, болем та переживаннями так важливо поволі повертати мистецтво, додавати фарб, музики, вистав та творчості.
21 травня на вас чекає неймовірний день! Виставки, живі скульптури, вистави, екскурсії … Таке не можна пропустити!
21 травня
10:00-21:00
Вулиці та галереї нашого міста
Наступного тижня почнемо знайомити вас із учасниками проєкту та локаціями, які вони підготували для цьогорічного фестивалю. Програма заходів буде доступна вже зовсім скоро. Не пропустіть!
Агенція промоції "Суми"