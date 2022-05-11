Мистецтво оживає та перемагає! Сумчан запрошують на Ніч музеїв

Ніч музеїв повертається у Суми! У наші воєнні будні, наповнені тривогами, болем та переживаннями так важливо поволі повертати мистецтво, додавати фарб, музики, вистав та творчості.

21 травня на вас чекає неймовірний день! Виставки, живі скульптури, вистави, екскурсії … Таке не можна пропустити!