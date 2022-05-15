За минулу добу на Сумщині піротехніки ДСНС виявили та знищили 9 вибухонебезпечних предметів

Боєприпаси були виявлені на території міст Суми, Тростянець, Верхньосироватської, Тростянецької та Конотопської ОТГ.
Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними в разі виявлення вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів, не наближатися до них, а тим більше у жодному разі не торкатись, не намагатись перенести або розібрати. Не користуйтесь поблизу засобами зв’язку, відійдіть на безпечну відстань, тим шляхом, яким прийшли не менше 100 метрів. Зателефонуйте в екстрені служби за номерами «101» та «102». Попередьте про можливу небезпеку оточуючих. Бережіть себе та не нехтуйте застереженнями!
Головне управління ДСНС України у Сумській області