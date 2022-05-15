За минулу добу на Сумщині піротехніки ДСНС виявили та знищили 9 вибухонебезпечних предметів 14 травня піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) ідентифікували та знищили 9 одиниць вибухонебезпечних предметів, серед них артилерійські снаряди, ручна та протитанкова гранати, інші вибухонебезпечні предмети.

Боєприпаси були виявлені на території міст Суми, Тростянець, Верхньосироватської, Тростянецької та Конотопської ОТГ.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними в разі виявлення вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів, не наближатися до них, а тим більше у жодному разі не торкатись, не намагатись перенести або розібрати. Не користуйтесь поблизу засобами зв’язку, відійдіть на безпечну відстань, тим шляхом, яким прийшли не менше 100 метрів. Зателефонуйте в екстрені служби за номерами «101» та «102». Попередьте про можливу небезпеку оточуючих. Бережіть себе та не нехтуйте застереженнями!

Головне управління ДСНС України у Сумській області