На Шосткинщині вогнеборці ліквідували пожежу в житловому секторі 14 травня о 20:12 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу в с. Гукове, Шосткинського району.

На гасіння, подолавши відстань близько 12 км, прибув черговий караул 7-ї державної пожежно-рятувальної частини з райцентру.

Як було встановлено, вогонь охопив господарчу споруду та покрівлю розташованого поруч сусідського житлового будинку. Ускладнювало ситуацію те, що споруда була дерев’яна. Приборкання пожежі потребувало значної кількості, тому автоцистерни довелося дозаправляти на місцевому ставку, розташованому в 500 м від осередку горіння.

О 21:24 вогнеборцям вдалося локалізувати загоряння, запобігши розповсюдженню полум’я з покрівлі безпосередньо на будинок та відвернувши небезпеку від дерев’яного житлового будинку домоволодіння, де знаходився осередок горіння господарчої споруди. Щоб повністю приборкати пожежу довелося розбирати конструкції для виявлення прихованих осередків горіння. О 23:36, використавши близько 18 т води, загоряння остаточно ліквідували.

Всього на гасіння залучалося 7 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління ДСНС України у Сумській області