Антимонопольний комітет України шукає змову в мережах АЗС Протягом двох тижнів АМКУ моніторить ситуацію на ринках пального із загальнодоступних джерел, також отримує інформацію від споживачів та органів влади.

При цьому дані, які надходять, є суперечливими. З одного боку, начебто пальне наявне на ринку є у достатніх обсягах, а з іншого ми спостерігаємо, що окремі оператори не здійснюють реалізацію продукції через роздрібну мережу АЗС, а там, де продажі відбуваються – черги можуть досягати «декількох кілометрів».

Відтак Антимонопольний комітет розпочав дослідження щодо дотримання суб’єктами господарювання на ринку роздрібної реалізації пального вимог законодавства про захист економічної конкуренції, повідомляє сайт відомства.

Мета – з’ясувати, чи були/є об’єктивні причини для критичної ситуації, що склалась на ринках роздрібної реалізації пального, зокрема, що стосується обмеження пропозиції протягом квітня – травня 2022 року, чи криза могла бути спричинена змовою найбільших гравців ринку.

Першим заходом в рамках дослідження стала робоча зустріч з представниками найбільших мереж автозаправних станцій в Україні, яка відбулась 12 травня в АМКУ.

Заступниця голови АМКУ – державна уповноважена Анжеліка Коноплянко під час зустрічі повідомила про початок дослідження та висловила сподівання, що суб’єкти господарювання, розуміючи важливість питання, будуть співпрацювати з Комітетом.

«Наша мета – у стислі терміни з’ясувати причини виникнення дефіциту на ринку пального та дати суспільству об’єктивну, неупереджену картину щодо цієї ситуації», - зазначила Анжеліка Коноплянко.