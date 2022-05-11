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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Військові під час риття окопів знайшли рештки воїна з Конотопщини часів Другої світової

12 травня 2022 року в ході інженерних робіт обладнання позицій бійцями ЗСУ, які у мирний час були членами пошукової організації "Військова археологія" (пошуковий загін "Відродження"), на глибині близько 50-70 см були знайдені останки воїна, який загинув у роки Другої світової війни захищаючи Українську землю від нацистських загарбників.

Останки були ексгумовані і поміщені на тимчасове зберігання. З особистих речей були лише підошви від взуття і медаль "За відвагу", завдяки якій захисники України XXI століття від російської чуми тепер можуть дізнатись ім'я захисника України минулого століття від чуми нацистської:

Назаренко Віктор Іванович, 1903 року народження, єфрейтор, Сумська область, Конотопський район, с.Гути.

Зараз вже ведеться пошук нащадків воїна.

Тим часом російські окупанти, які позиціонують себе "борцями з нацизмом" продовжують змішувати із землею непоховані останки захисників Харківщини, Донбасу, Запоріжжя, Херсонщини, та інших регіонів України, які загинули в роки німецької-радянської війни. Цілком вірогідно, що нинішні "денацифікатори" сьогодні їздять російськими танками по кістках своїх предків, а інші жителі росії "нащадки переможців" це підтримують, як і свого часу радянська влада їздила, будувала на останках воїнів Другої світової війни.

З початком війни росії проти нашої держави пошукові роботи зупинені, українські пошуковці сьогодні воюють на фронті, займаються волонтерством, працюють на перемогу. Ми віримо, що після нашої перемоги та вигнання рашистських загарбників з нашої землі пошукова спільнота відновить експедиції з пошуку загиблих у роки Другої світової війни.

Вічна слава та пам'ять, всім хто загинув у боротьбі з нацистським та рашистським окупантом.

Військова археологія

Общество
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