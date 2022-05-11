Окупаційні війська завдали понад 5 млн грн збитків, пошкодивши аміакосховище в Сумах Завдяки набранню чинності Методики розрахунку неорганізованих викидів забруднюючих речовин або суміші таких речовин в атмосферне повітря внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій та/або під час дії воєнного стану та визначення розмірів завданої шкоди, Державна екологічна інспекція у Сумській області отримала можливість зробити офіційне обчислення екологічної шкоди, нанесеної військами російської федерації.

Зокрема, сьогодні, 13.05.2022, Інспекція направила до органів прокуратури розрахунок збитків, завданих внаслідок аварійного витоку аміаку в атмосферне повітря. Мова йде про події, які сталися 21.03.2022, коли російські військові обстріляли аміакосховище ПАТ «Сумихімпром». Внаслідок цих дій було пошкоджено трубопровід та відбувся витік аміаку.

Відповідно до вищезазначеної Методики, загальна сума збитків, завданих внаслідок дій військових злочинців, лише в частині забруднення атмосферного повітря склала 5 176 045 грн.

Держекоінспекція в Сумській області